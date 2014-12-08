金砖国家：12月8日股汇市收盘纵览

路透12月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月8日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.9%，收报976.84点。
中国股市：沪综指大涨2.8%续创43个月收盘新高，军工、非银金融板块领涨
香港股市：收扬，受美国就业数据及内地股市涨势激励
中国汇市：人民币收跌逾两百点创四个月新低，贬值未受明显阻击
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巴西股市：收低，因中国数据疲弱和油价大跌打击大宗商品出口商的前景。指标股指Bovespa指数 跌3.31%，报50,274.07点。
拉美汇市：拉美汇市走低，因油价回落和担忧中国成长
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南非股市：收盘小幅走高。快餐连锁运营商Famous Brands宣布将收购某肉食加工厂股权，此消息推动该股创纪录新高。指标Top-40绩优股指数 涨0.22%，报43,972点；综合指数 涨0.17%，至49,590点。
南非汇市：兰特兑美元挫至六年低点，因经常账赤字顽固及电力短缺
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印度股市：创七周半最大单日跌幅。IT服务出口公司Infosys Ltd 因创始人出售持股而暴跌；数据显示中国进口意外下降亦导致印度金属和矿业类股挫跌。指标BSE股指 收跌1.19%，报28,119.40点；NSE指数 跌1.17%，报8,438.25点。
印度汇市：印度卢比走软，之前强劲的美国非农就业数据推动美元走强，并令人担忧美国若比预期较早升息或不利新兴市场吸引外资流入。印度卢比兑美元 收报61.83/84，较上周五收盘价61.77/78下跌0.1%。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 下跌4.22%，报870.370点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌3.88%，报475.75点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌2.35%，报53.7450卢布；卢布兑欧元 跌2.46%，报66.2425卢布。(完)
(编译 王颖；审校 杜明霞)