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货币新闻 | 2014年 12月 9日 星期二 08:18 BJT

日本经济：仍有诸多正面迹象预示企业资本支出加快--甘利明

路透东京12月9日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，尽管第三季资本支出下滑，但仍有迹象显示企业投资将会加快。

他对记者表示，一些资本支出的先行指标以及央行短观调查报告显示，企业计划大举投资。

周一公布数据显示，日本第三季国内生产总值(GDP)意外下修，萎缩幅度大于初值，因资本支出下降。(完)
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