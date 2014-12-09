版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 9日 星期二 08:50 BJT

日本经济：财务大臣称在密切关注外汇市场，拒绝就汇率水平置评

路透东京12月9日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，他在“密切关注”市场动态。日圆兑美元已触及120日圆附近的七年低位。

麻生太郎在例行内阁会议后对记者发表讲话，但在被问及日圆最近贬值时，他拒绝就汇率水平做出置评。

麻生还表示，他并不认为日本陷入衰退，尽管周一公布数据证实日本6-9月当季连续第二季出现萎缩。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐