美国个股：康菲石油国际计划2015年减少支出20%，未计划大范围裁员

欧洲已公布经济指标--2017/4/24
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
尽管投资减少，康菲石油国际称其预计2015年利比亚以外油田的产量将成长3%。该公司10月时预估为成长3-5%。
“这个计划显示我们聚焦现金流量中立性以及具竞争力的派息，同时维持我们的财务实力，”执行长Ryan Lance说。
油价自6月以来大跌42%之后，包括Denbury Resources Inc ﹞Halcon Resources Corp 等在内的数家石油生产商已设定较低的2015年目标。
部分公司计划明年减少部署钻井设备，有几家油服公司甚至宣布裁员。
“我们没有任何大范围减少人力的计划，”康菲石油国际发言人Daren Beaudo透过电邮表示。“我们将按照检视全公司业务需求的惯例，并做出合宜调整。”
全球最大油田服务供应商斯伦贝谢(Schlumberger) 上周称将进行裁员。钻井业者Hercules Offshore Inc 上月宣布缩减公司15%的人力。
需求成长温吞，加上石油输出国组织(OPEC)不减产导致供应过剩情况料将持续至明年，油价压力益发沉重。
布兰特原油 周一挫至每桶约66美元。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p
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