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货币新闻 | 2014年 12月 9日 星期二 09:06 BJT

美国个股：康菲石油国际计划2015年减少支出20%，未计划大范围裁员

尽管投资减少，康菲石油国际称其预计2015年利比亚以外油田的产量将成长3%。该公司10月时预估为成长3-5%。

“这个计划显示我们聚焦现金流量中立性以及具竞争力的派息，同时维持我们的财务实力，”执行长Ryan Lance说。

油价自6月以来大跌42%之后，包括Denbury Resources Inc ﹞Halcon Resources Corp 等在内的数家石油生产商已设定较低的2015年目标。

部分公司计划明年减少部署钻井设备，有几家油服公司甚至宣布裁员。

“我们没有任何大范围减少人力的计划，”康菲石油国际发言人Daren Beaudo透过电邮表示。“我们将按照检视全公司业务需求的惯例，并做出合宜调整。”

全球最大油田服务供应商斯伦贝谢(Schlumberger) 上周称将进行裁员。钻井业者Hercules Offshore Inc 上月宣布缩减公司15%的人力。

需求成长温吞，加上石油输出国组织(OPEC)不减产导致供应过剩情况料将持续至明年，油价压力益发沉重。

布兰特原油 周一挫至每桶约66美元。(完)
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