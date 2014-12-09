《新兴市场重要经济事件预告》--12月9日-12月16日

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12月9日(二)
意大利米兰--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加博科尼大学2014-2015学年开学典礼(1000)，并参加主题为“女性、经济和成长”的会议(1400)。
贝尔格莱德--塞尔维亚美国商会召开年会，塞尔维亚总理和财长将出席。
北京--中国中央经济工作会议(至12月11日)。
墨西哥韦拉克鲁斯--伊比利亚-美洲国家及政府最高领导人峰会中正式启动2015拉美经济展望。
布达佩斯--匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy在一次商业论坛上发表讲话(1100)。
哈博罗内--博茨瓦纳央行宣布指标借贷利率决议(0600)。
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕出席内阁会议及议会全体大会。
12月10日(三)
伦敦--英国-阿尔及利亚投资论坛。发言人包括阿尔及利亚总理、财长、能源部长和央行总裁。
阿布扎比--阿布扎比财政部主办第七届经济合作暨发展组织(OECD)高阶预算官员年会(至12月11日)。
安卡拉--土耳其央行召开新闻发布会，公布2015年货币和汇率政策(0800)。
布达佩斯--匈牙利央行公布11月利率制定会议的会议记录(1300)。
12月11日(四)
利马--秘鲁央行宣布利率决议。
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决议。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。
雅加达--印尼央行召开理事会会议。
温特和克--纳米比亚央行召开货币政策会议。
12月12日(五)
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策决定。
温特和克--纳米比亚央行宣布货币政策决议。
12月15日(一)
暂无重要经济事件。
12月16日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议，预计不宣布利率决定。
布达佩斯--匈牙利央行召开货币委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 张若琪)