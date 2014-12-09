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货币新闻 | 2014年 12月 9日 星期二 08:51 BJT

澳洲数据：11月企业现况指数和信心指数均下降，加大降息预期

周二出炉的另一项消费者调查则显示，上周公布的经济成长数据令人失望后，信心大幅下降。

ANZ Roy Morgan消费者信心指数下降3.1%至四个月低点，受调者对经济前景都感到不安。

澳洲国民银行的企业调查发现，11月指数下降的情况集中在零售、制造和服务业。

销售分项指数在11月下滑9点至正11；获利能力指数亦下滑9点，至正6。就业分项指数则下滑2点至零，这对周四将出炉的官方就业报告并非吉兆。

通胀压力仍然受抑制，薪资增长停滞，而购买和最终产品成本仅温和上升。(完) (编译 王兴亚/张荻/张若琪 审校 杜明霞/戴素萍/龚芳)
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