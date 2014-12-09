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货币新闻 | 2014年 12月 9日 星期二 08:44 BJT

国际油市：美国原油触及五年最低，供应过剩预期使卖压延续

科威特国家石油公司主管称，未来六七个月油价可能维持在每桶65美元左右，直到全球经济复苏或者石油输出国组织(OPEC)调整产量政策。

布兰特原油自6月以来已下跌43%，11月末OPEC决定不减产后，跌幅进一步扩大。OPEC目前产出目标为3,000万桶/日。

能源资料协会(EIA)称，一直到明年初，美国最大的页岩油田产出都将继续保持快速扩张，从而令油价承压。

伊拉克将1月对美国和亚洲的巴士拉轻质原油官方售价调降，但略微调升对欧洲的官方售价。

沙特上周调降对美国和亚洲原油官方售价，许多分析师和交易员表示，此举表明油市供应过剩之际，各国在争相守住市场份额。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/李爽 审校 张涛)
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