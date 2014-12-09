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货币新闻 | 2014年 12月 9日 星期二 09:03 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.36%，上日加权利率3.4773%

路透上海12月9日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周二开盘报在3.36%，上日该期限加权平均利率为3.4773%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.36% 3.70% 3.4773%

周一银行间市场质押式回购总成交金额为10,457.69亿元，稍低于上日的10,688.11亿元；其中，隔夜品种成交7,788.76亿元，上日为8,086.90亿元。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
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