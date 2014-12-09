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货币新闻 | 2014年 12月 9日 星期二 09:16 BJT

中国债市动态：10年国开债收益率大涨约30bp，信用债回购质押券标准收紧

路透上海12月9日 - 中国银行间市场周二早盘利率债收益率大幅上行，其中10年期国开债收益率大涨约30个基点(bp)，因此前中证登收紧信用债回购质押券标准，部分券商遂大肆抛售所持流动性较好的利率债。

业内人士指出，早盘抛盘主要集中在国开债，因其流动性较好，此前获利也颇为丰厚，国债收益率也有上行，但幅度略逊，大约在15-20个bp。

“对利率债是利空的，因为那些信用债没流动性了，只好卖利率的。”上海一商业银行交易员称。

继此前多次下调信用债质押回购折扣系数后，中国证券登记结算公司再次发布通知，控制城投债相关债券质押风险，明确未来没有纳入地方政府一般债务与专项债务预算范围内的企业债券，仅接纳债项评级为AAA级，主体评级为AA级（含）以上的企业债券进入回购质押库。

剩余期限近10年的国开行固息债140222券双边报价 为4.90%/4.10%，上日尾盘为4.40%/4.34%。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
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