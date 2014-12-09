重发-更新版 1-中国公开市场：零操作令市场略感失望，股市高热添央行放水疑虑

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* 公开市场正回购已经连续四次暂停

* 股市大涨短期暂牵制逆回购出手

* 年底之前，逆回购重启的可能性不能排除

* 但非公开定向工具使用概率在逐步增大

路透上海12月9日 - 中国公开市场周二仍未有任何操作，至此正回购已连续四次暂停，但逆回购亦未出手令部分机构略感失落。业内人士指出，目前银行间流动性稳中偏紧，且机构年底资金面预期谨慎，致市场期盼逆回购注水呼声不断，但在当前股市持续火爆上涨的压制下，央行短期不作为亦在情理之中。

他们并认为，在11月份宏观数据即将公布之际，经济基本面下行压力不减还有望为央行继续扶助市场提供支撑，不过年末非公开定向工具使用的可能性更大。

央行公开市场今日依旧未进行任何操作；至此正回购已暂停四次，而市场期盼的逆回购也仍未现身。据路透统计，本周公开市场将有50亿元人民币资金到期，全部为正回购。

“有点失望，但还好，股市不退退火,逆回购是甭想了,”北京一银行交易员表示，现在就是股市在和央行进行博弈，虽然央行暂时不想投入资金刺激股市更多泡沫，但是如果经济基本面数据继续走差，央行“放水”也是势在必行。

虽然中国股市开盘一早下跌近1%，但是随后则转跌为升，最新报 3,034.25点，涨0.48%或14.8%。有分析师认为，近期股市人气较为亢奋，大盘短期可能不会跌得较深。

东莞银行金融市场部分析师陈龙亦认为，央行不做逆回购的原因是对股市的担忧，在目前股市疯涨的情况下，央行多投的钱只会为股市继续提供子弹。所以从央行层面来说，它不可能也无需为当前股市上涨提供更多的泡沫资金，其谨慎性的公开市场操作是恰当的。

他并认为，展望12月份，财政投放的资金较大，在央行层面的总量宽松仍然持续，因此，央行不会为了短期流动性而自降身价。但是，从另一个角度来说，非公开的定向操作使用的概率正在上升。

增长内在动能不足，是导致中国经济增速持续放缓的首要原因。路透综合18家机构预测 中值结果显示，11月中国工业和投资同比增速预计进一步放缓，与此同时通胀保持弱势将为 宽松政策加码提供空间。

央行公开市场上周净投放300亿元人民币。常规操作的空窗，并未减轻市场对降准和继续降息等放松政策的预期，并且多数人更倾向于降准将先于降息。他们指出，同业存款可能纳入普通存款范围，引发的缴准压力猜测是推高降准预期的主因。不过仅就资金面和降低社会融资成本因素，一定时间内也将累积对央行释放更多流动性的足够诉求。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同，而自7月末开始，正回购期限一直为14天期。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二、三季度则未开展SLF。

另外，三季度央行还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

央行同时还通过抵押补充贷款工具(PSL)为开发性金融支持棚户区改造提供长期稳定、成本适当的资金额度，并自9月份起适度下调了PSL资金利率。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 50

逆回购到期 --

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