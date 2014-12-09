《焦点》亚洲金融改革裹足不前，纳税人仍面临银行纾困隐患

欧洲已公布经济指标--2017/4/24
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
印度央行和韩国央行未就置评要求予以回复。也未联系上中国银监会发表评论。
因此，迫于欧美要求完成这些计划的压力，西方一些大银行可能不得不把其亚洲业务的关键部分移至其他市场。
“本国监管机构可能迫使银行把业务转到其他地方，”律师事务所Freshfields Bruckhaus Deringer驻香港的亚洲金融服务部门主管Royce Miller表示。
亚洲的管辖权限在很多方面都较为落后，比如无法对海外监管机构的处置要求给予立即执行。
这些法律上的障碍开始在纽约和欧洲产生反响。而那里是许多大银行的总部所在地。
美国监管机构在8月认定11家银行的生前遗嘱不合格。一位了解讨论内情的消息人士表示，部分原因在于亚太部分的计划距离合格还有差距。
为撰写本报导而联系的美国监管机构和几家银行都拒绝置评。
如果亚洲各国政府不加快行动，欧美监管机构可能迫使银行业者把海外资产隔离在与母公司分开的子公司中，而这样做代价不菲。
最坏的情况就是，一些亚洲国家可能被边缘化，因为欧美监管机构强制实行严格限制，规定银行业者在那些市场可以进行哪些活动，或者要求银行出售资产。
“美国监管机构说，如果一个国家没有行之有效的银行处置机制，就不应在那进行业务经营活动，”这位律师说。
有关银行业纾困成本的图表，请点选： link.reuters.com/tyx53w (完)
(编译 李春喜/许娜/李爽 审校 郑茵)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p
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