新债招标：中国国开行三期债结果均高于预期，一年期尤甚--业内人士

欧洲已公布经济指标--2017/4/24
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透上海12月9日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为4.1097%，高出此前3.96%的市场预测均值近15个基点(bp)。
同时招标的三年和五年期增发债结果也高于预期，但幅度尚好。二者中标收益率分别为4.2316%%和4.3436%，此前预测均值为4.20%和4.28%。上述三期债的投标倍数依次是3.12倍、4.69倍和5.04倍。
国开行今日稍早取消了七年期增发债的发行，另外一期10年期品种将在北京时间11:10结束投标。市场预测均值为4.39%。
银行间市场周二早盘利率债收益率大幅上行，其中10年期国开债收益率大涨约30个基点(bp)，因此前中证登收紧信用债回购质押券标准，部分券商遂大肆抛售所持流动性较好的利率债。
今日招标的四期债为国开行今年第30期、25期 、27期 和29期 的增发债。具体发行条款如下：
第30、25、27、29增发债
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发行上限 均为40亿元
期限/计息方式 1/3/5/10年固息
招标时间 1/3/5年：12月9日上午9:30-10:30
10年：12月9日上午9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 12月11日
起息日 1年：12月4日
3年：10月17日
5/10年：11月20日
分销期 12/10-12/11
上市日 1年期12月15日；3/5/10年期12月17日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p
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