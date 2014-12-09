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货币新闻 | 2014年 12月 9日 星期二 10:46 BJT

新债招标：中国国开行三期债结果均高于预期，一年期尤甚--业内人士

路透上海12月9日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为4.1097%，高出此前3.96%的市场预测均值近15个基点(bp)。

同时招标的三年和五年期增发债结果也高于预期，但幅度尚好。二者中标收益率分别为4.2316%%和4.3436%，此前预测均值为4.20%和4.28%。上述三期债的投标倍数依次是3.12倍、4.69倍和5.04倍。

国开行今日稍早取消了七年期增发债的发行，另外一期10年期品种将在北京时间11:10结束投标。市场预测均值为4.39%。

银行间市场周二早盘利率债收益率大幅上行，其中10年期国开债收益率大涨约30个基点(bp)，因此前中证登收紧信用债回购质押券标准，部分券商遂大肆抛售所持流动性较好的利率债。

今日招标的四期债为国开行今年第30期、25期 、27期 和29期 的增发债。具体发行条款如下：

第30、25、27、29增发债

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发行上限 均为40亿元

期限/计息方式 1/3/5/10年固息

招标时间 1/3/5年：12月9日上午9:30-10:30

10年：12月9日上午9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 12月11日

起息日 1年：12月4日

3年：10月17日

5/10年：11月20日

分销期 12/10-12/11

上市日 1年期12月15日；3/5/10年期12月17日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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