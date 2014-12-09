《路透晚报》--12月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：中央经济工作会议即将召开，政府专家建议明年增长目标为7%

中国中央经济工作会议将于周二召开，谋划明年的经济和改革计划，一些有影响力的政府顾问建议政府将2015年经济增长率目标调低至7%。

--中国政策：全面清理税收等优惠政策，维护市场公平竞争--国务院

为维护公平的市场竞争环境，中国国务院周二发文称，要全面规范和清理地方各类税收等优惠政策，坚持税收法定原则，违反国家法律法规的优惠政策一律停止执行；各省级人民政府和有关部门应于2015年3月底前，向财政部报送清理情况。

【固定收益】

--中国公开市场：零操作令市场略感失望，股市高热添央行放水疑虑

中国公开市场周二仍未有任何操作，至此正回购已连续四次暂停，但逆回购亦未出手令部分机构略感失落。业内人士指出，目前银行间流动性稳中偏紧，且机构年底资金面预期谨慎，致市场期盼逆回购注水呼声不断，但在当前股市持续火爆上涨的压制下，央行短期不作为亦在情理之中。

--中国债市：加强债券回购管理已充分考虑市场承受程度--中证登

中国证券登记结算公司最新出台的加强债券回购风险管理的通知引发债市大跌。对此中证登相关负责人周二表示，通知出台前其已反复测试论证、并充分考虑了市场的承受程度。

--《中国新债预测》一年国债利率预测均值3.45%，债市调整压力下需求偏弱

中国财政部周三将跨市场招标发行一年期固息国债。路透调查显示，近期债市调整压力有增无减，且中证登质押新规引发的债券抛盘情绪升温，再加上该期债不纳入承销团成员考核，预计需求整体偏弱，利率预测均值落在3.45%。

--新债招标：中国国开行10年增发债结果意外向好，此前恐慌情绪有所恢复

中证登收紧城投债抵押通知，令本已偏弱的债市再起千层浪，中国国开行因此将五期增发债紧急缩减为四期。首批招标的三期债结果均高于预期，其中一年期偏离幅度近15个基点(bp)，不过随着现券恐慌情绪的渐恢复，10年期债收益率走低，投标倍数也居四期债之首。

--中国新债：国开行调整今日新债发行方案，取消七年品种总额缩至160亿

中国国家开发银行 CHDB.UL 周二公告称，根据当前市场形势，调整今日新债发行方案，取消七年品种发行，保留一、三、五和10年期增发品种，总额缩至160亿元人民币。

--中国债市动态：利率债收益率及IRS冲高回落，中证登新政冲击后情绪渐回稳

中国银行间市场周二早盘利率债收益率、IRS及国债期货均冲高回落，因中证登新政收紧信用债回购质押券标准，利率债因流动性较好首先遭抛售，唯收益率冲高后需求尚可，10年国开债收益率早盘后段升幅明显缩窄。

--中国货币市场：回购利率短降长升，信用债质押标准收紧影响暂不明显

中国银行间市场周二质押式回购利率走势分化，短端小降，而长端则大多续升。流动性整体格局变化不大，尽管短期资金算不上充裕，但在大行的支持下，14天以内的需求基本能得到满足；不过跨年资金需求不减，成本也居高不下。

--中国货币市场：禾城农商行今年同业存单额度1亿，84家银行累计14,252亿

中国浙江禾城农村商业银行股份有限公司日前公布今年同业存单发行计划，额度为1亿元人民币。至此，累计已有84家机构披露年度计划，规模总计达14,252亿元。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘暴跌逾三百点破6.2元，央行未出手市场偏谨慎

中国人民币兑美元周二早盘跌穿6.20整数关口，创出逾四个月低位，而中间价则升至3月7日以来的九个月新高。交易员反映，开盘后看空人民币情绪加速宣泄，在突破6.20元整数关后虽未见监管层明显干预，但市场谨慎情绪转浓使供求恢复均衡。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量收挫5.4%创逾五年最大跌幅，获利卖压集中释放

中国股市沪综指周二收挫5.4%，创逾五年最大单日跌幅，A股成交额并创出历史天量。在大盘持续快速上涨后，今日获利卖压集中释放，个股大面积跌停，其中前期领涨的银行和保险等金融股跌幅居前。分析师指出，将为明年定调的中央经济工作会议今日召开，重新引起市场对基本面的关注，天量成交显示今日机构投资者也在抛售。不过，尽管投资者获利了结情绪较重，但预计本轮行情不会就此结束。

--中港个股：海通证券称子公司以3.79亿欧元收购欧洲投行BESI

中国大型券商--海通证券股份有限公司公告称，全资子公司海通国际控股已与葡萄牙Novo Banco签订协议，以3.79亿欧元价格收购投行BESI。

--香港新股：盛京银行考虑在香港IPO，欲筹资约13亿美元--IFR

汤森路透旗下IFR周二报导，中国地方政府控股的商业银行--盛京银行计划今年在香港进行首次公开发行(IPO)，欲筹资约13亿美元。

--中港个股：紫金矿业收购加拿大金矿商PRETIUM的9.9%股权

中国最大的上市黄金开采商--紫金矿业，将收购Pretium Resources Inc PVG.TO 的近10%股权。后者是一家加拿大小型金矿企业，正在开发近年来发现的品级最高的金矿之一。

--中港个股：中国平安完成H股配售筹资368亿港元，认购者名单仍蒙面纱

中国第二大寿险公司--中国平安公告称，公司已于周一完成H股配售，筹资总额为368.31亿港元。不过平安仍未披露外界所关注的此次参与认购的投资者详情。

--香港个股：华润置地落实以148亿元人民币收购母公司资产，并拟供股集资

中国大型房地产商--华润置地宣布，落实向母公司华润集团收购一批位于深圳及山东省的物业项目，总代价147.95亿元人民币，公司将向母公司发行新股及部份现金代支付。

--香港个股：新鸿基旗下亚财联与点融网战略合作，扩大中国业务范围