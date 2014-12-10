《中国债券市场每日交易备忘》--12月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部220亿元人民币一年期固息国债9:30-10:30招标，利率预测均值3.45% 国开行102.36亿元铁路专项信贷资产支持证券10:00-11:00招标，国开证券主承 太原钢铁集团30亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和建行主承 中国商飞40亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和民生银行主承 江西高速公路投资集团10亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行主承 山东高速集团15亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行主承 第一创业证券7亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AA)，一创摩根大通证券主承 安信证券13亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，浦发银行和中信银行主承 江苏汇鸿国际集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行和中行主承 太原重工 10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承 丹东港集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信证券和中信银行主承 山东省商业集团10亿元永续中票簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行和中信银行主承 宝钢集团新疆八一钢铁10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，农业银行主承 大唐新能源 20亿元永续中票簿记建档(主体评级AAA),华泰证券和工商银行主承 中信大锰矿业3.6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),光大银行和建设银行主承 郑州牟中发展投资10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA),国泰君安证券主承 汉口银行5亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率4.6001% 福建海峡银行4亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率4.7002% 福建海峡银行6亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率4.8999% 西安银行7亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率4.4500% 南京银行10亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率4.8001% 徽商银行3亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率4.7500% 徽商银行4亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率4.8502% 乐山商行5亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率4.6003% 华商银行5亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率4.5501% 贵州银行5亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率4.7000% 成都农商行10亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率4.5501% ============================================================================ 二、新债上市： 农发行60亿元三年期固息增发债140446，参考收益率3.8093% 财政部280亿元七年期续发国债140024，参考收益率3.6040% 浙江稠州商业银行15亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债1420028，票面利率6.24% 申银万国证券26亿元三个月期短融071415012，票面利率5.34% 同方股份 10亿元九个月期超短融011499080，票面利率5.25% 日照港集团10亿元九个月期超短融011499078，票面利率5.38% 新疆广汇实业投资集团10亿元一年期短融041460117，票面利率7.90% 中丝集团2亿元一年期短融041469061，票面利率6.90% 桐乡市城建投6亿元一年期短融041459072，票面利率5.35% 中国广核集团40亿元五年期中票101456087，票面利率5.20% 四川交通投资集团15亿元七年期投资者选择权(5+2)中票101456085，票面利率5.7% ============================================================================ 三、缴款： 农发行60亿元一年期固息增发债140444，发行价101.46元 芜湖县建设投资16亿元七年期固息债1480583，票面利率6.60% 武汉港务集团2亿元九个月期超短融 昆明钢铁控股5亿元九个月期超短融 山东钢铁集团30亿元九个月期超短融 桑德环境 3亿元九个月期超短融 中国铝业 30亿元六个月期超短融 河北华德钢板2亿元一年期短融 招商证券 18亿元三个月期短融 中银国际证券15亿元三个月期短融 北京首都旅游集团14亿元五年期中票 中国建筑第七工程局9亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 康美药业 10亿元一年期短融041351059到期兑付，票面利率6.70% 新疆生产建设兵团投资3亿元一年期短融041354073到期兑付，票面利率6.80% 招商证券 18亿元三个月期短融071401012到期兑付，票面利率4.58% 海通证券 20亿元三个月期短融071427004到期兑付，票面利率4.58% 大秦铁路 75亿元五年期中票0982161到期兑付，票面利率4.79% 淮北矿业集团10亿元五年期中票0982162到期兑付，票面利率5.36% 兴业银行10亿元六个月期同业存单111410017到期兑付 兴业银行11亿元三个月期同业存单111410041到期兑付 浙商银行10亿元一个月期同业存单111413043到期兑付 浙商银行10亿元一个月期同业存单111413044到期兑付 08国开09 080209付息 08进出12 080312付息 08渝交通债 088067付息 13皖经建MTN002 101364014付息 13酒钢MTN002 101364015付息 12沪临港债 1280448付息 12渝兴债 1280449付息 12榕建总债 1280450付息 12萍乡债 1280451付息 12长沙先导债 1280452付息 12泉州台商债 1280453付息 12保山债 1280454付息 12江淮MTN1 1282528付息 12古井MTN1 1282529付息 12云煤化MTN1 1282530付息 12乌城投MTN1 1282531付息 12蓉公交MTN1 1282532付息 13农发33 130433付息 14东风1A 1489054付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国中型股份制银行--浦发银行 周三公告称，其已完成首期150亿元人民币的优先股发行，包括 保险企业、基金公司等在内的26家机构参与认购，票面利率确定为6%。 --中国城市商业银行北京银行 周三公告称，拟非公开发行不超过1.5亿股优先股，募集资金总额不 超过150亿元人民币，用于补充该行的其他一级资本。 今日公布11月工业生产者出厂价格指数(PPI) (10月-2.2%) 居民消费价格指数(CPI) (10月1.6%) 12/12公布11月固定资产投资(不含农户) (1-10月15.9%) 社会消费品零售总额 (10月11.5%) 工业增加值 (10月7.7%) 房地产投资和销售情况月度报告 12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月6.7%) 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 丁淑琴/李宏薇； 审校 边竞/吴芳)