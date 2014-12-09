更新版 1-新债招标：中国国开行10年增发债结果意外向好，此前恐慌情绪有所恢复

* 1/3/5年增发债结果高于预期，一年尤甚
* 此前恐慌情绪渐恢复，二级收益率也自高位回落
* 10年收益率低于预测均值，倍数亦居首
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路透上海12月9日 - 中证登收紧城投债抵押通知，令本已偏弱的债市再起千层浪，中国国开行因此将五期增发债紧急缩减为四期。首批招标的三期债结果均高于预期，其中一年期偏离幅度近15个基点(bp)，不过随着现券恐慌情绪的渐恢复，10年期债收益率走低，投标倍数也居四期债之首。
交易员称，虽然一二级走势相辅相成，但10年新债结果揭晓后，还是对二级有进一步提振，相近期限券种收益率再下探，成交水平向上日收盘时靠拢。
继此前多次下调信用债质押回购折扣系数后，中国证券登记结算公司再次发布通知，控制城投债相关债券质押风险，明确未来没有纳入地方政府一般债务与专项债务预算范围内的企业债券，仅接纳债项评级为AAA级，主体评级为AA级（含）以上的企业债券进入回购质押库。
上海一银行交易员称，受中证登对城投债质押新规影响，早盘10年国开等现券收益率一度飞升，流动性较差的券种最高甚至摸至4.8%附近。不过随着紧张情绪的缓和，收益率逐步回落，这可能导致了10年期新债结果优于前三期。
业内人士透露，中国国家开发银行 周二上午招标的一、三、五和10年固息增发债，中标收益率分别为4.1097%、4.2316%%、4.3436%和4.3711%。对应预测均值分别为3.96%、4.20%、4.28%和4.39%。
二级市场上，剩余期限近10年的国开债140222券今日开盘报价跳涨，最新报价 为4.4500%/4.3800%，上日尾盘为4.4000%/4.3400%。盘中最高报价一度达到4.90%/4.10%，报价差缩窄后的高位在4.80%/4.60%附近。
上述四期债投标倍数依次是3.12倍、4.69倍、5.04倍和6.07倍。
今日招标的四期债为国开行今年第30期、25期 、27期 和29期 的增发债。具体发行条款如下：
第30、25、27、29增发债
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发行上限 均为40亿元
期限/计息方式 1/3/5/10年固息
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 12月11日
起息日 1年：12月4日
3年：10月17日
5/10年：11月20日
分销期 12/10-12/11
上市日 1年期12月15日；3/5/10年期12月17日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)
(发稿 李宏薇；审校 林高丽)