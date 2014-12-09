版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 9日 星期二 12:09 BJT

《焦点》新西兰央行本周料维持政策不变，延续低利率立场

“广义通胀的动力与风险持续上扬，尽管步伐非常缓慢，”新西兰国民银行资深分析师Craig Ebert表示，他认为利率将从明年底起再上升75个基点，在2016年初达到4.25%的高峰。

自从新西兰央行升息暂歇，实质放宽货币政策之后，交易银行的固定房贷放款利率，便出现下滑。

新西兰央行料将透过短期趸售(批发)利率 的预估，释放央行趋向温和收紧的信息，该利率被视为隔夜拆款利率的风向球，可能显示利率调升速度较为缓慢，利率的高点也将较低。

明年新西兰经济同比增长率料放缓至3%，从第二季同比成长3.9%的10年高点回落，因今年乳品价格下跌将近50%，对经济造成影响。

另外，新西兰央行也可能再度打压新西兰元，尽管新西兰元已经从7月中的纪录高位下跌5.6%。

但自从上一次发布货币声明后，新西兰央行已数度表示，新西兰元仍旧高得无理且无法维持。(完) (编译 李春喜/王颖/陈宗琦；审校 田建华/王洋/张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐