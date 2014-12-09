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货币新闻 | 2014年 12月 9日 星期二 12:13 BJT

印尼央行：一直在汇市警戒印尼卢比波动，未瞄准特定汇率水平--总裁

“我们必须明白，地区(货币)在全线走弱。”他说。

0410GMT，印尼卢比兑美元 报12,350，全年跌幅达到1.6%。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华/艾茂林)
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