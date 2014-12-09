台湾货币市场：短率平稳，超额准备数字偏高反映银行心态保守

* 短率同于上日，资金平稳宽裕

* 银行准备数字偏高，反映央行冲销无力及银行心态保守

* 债券附买回利率持稳

记者 高洁如

路透台北12月9日 - 台湾银行间短率周二大致稳于上日。市场人士指出，市场资金平稳宽裕，但多钱的银行仍不愿在月中即承做跨月的拆出，各方年内的资金偏多，需求稍少，成交偏向清淡。

资金调度人士指出，银行的超额准备数字走高，显见央行在隔夜市场资金收受方面未如先前积极，另一方面也可能是受到年底财报效应影响，银行尚不愿此刻先将资金拆出。

〞下半月的变化还很难讲，我还要再看看情况，现在钱先用掉了，说不定还要再去借回来，太麻烦了！〞一位民营银行交易员说。

交易员指出，尽管目前不少大型的公营银行已开始买入跨年的短票，但多以自保的短票为主，免保的尚不考虑，而成交的金额也有限。

〞倒也不一定是BIS的问题，有的额度会满了，〞一家公营银行交易员说。

每年年底时一般是银行间资金调度紧俏的时刻，因银行顾虑年底资本适足率(BIS)的问题，因此通常会将现金留于帐上，尽量不承做跨年的拆款或买入短票。

本地时间11:42时：

--台币兑美元 升5.8分，报31.227。

--台湾加权股价指数 跌0.47%，报9,143.56点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.386%；今日区间暂落在0.386-0.388%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.440%，上日为0.380-0.450%；两周拆款利率暂在0.43-0.44%，上日在0.390-0.450%。

**短票量不多**

短票市场方面，一家近期成交利率均偏低的大型票券商指出，由于先前行政院公布今年底跨年将有四天连假(1月1日-1月4日)，因此已提前在11月初即开始控管短票库存，将90天期的短票提前卖断，使得12月初的到期短票须跨年的比重由去年同期的九成降至七成。

另一家大型票券商交易员则指出，今日票量不多，民间的资金主要就能满足需求，因此与银行承做较少，成交顺畅；利率大致维持上日。

〞今年12月初就开始买跨年短票的银行好像比较多，〞一位票券商交易员说。因此，目前为止，票券商均乐观看待今年跨年的资金安排。

今日票券商与银行承作的月内自保短票主要成交在0.60%，同上日，票量居少；跨年自保短票利率主要在0.63-0.66%，也同上日，大区间在0.61-0.66%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.643%，前日在0.607%；60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.646%，前日在0.638%。

交易员表示，由于上日成交的30天自保短票落点已跨入明年，因此30天短票的买卖断平均成交利率较前日明显上扬3.6基点。

今日央行存单到期金额为1,902亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆8,212.1亿台币，其他交易日分布为周三638.0亿、周四6,999.8亿及周五2,818.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为272亿台币，累积超额准备为623亿台币、加计前期1%的超额准备为2,382亿台币。

**RP利率大致平稳**

债券市场附买回(RP)利率大致持稳，资金交易人士称，为顺利度过年底钱关，有的明显调低最后一周的RP利率，有的则是禁止客户将资金落点安排在当周。

市场调度人士指出，今日市场资金同于上日，整体宽裕，但分配不均。由于缺口不大，很快就完成调度。预料下周四央行理监事会议前，都将维持此一态势。

〞我比较担心下半月，包括公司债、金融债、国际债以及国库券都要陆续发行。〞一位大型证券商交易员说。

另一票券商交易员则称，最近也是尽量收跨月的资金，为防止意外，已经将29-31日的落点完全锁住。

今日证券商短天期公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日；10天期公司债RP今日成交0.63-0.64%，一个月天期公司债RP则成交在0.64-0.65%。