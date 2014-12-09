中国货币市场：回购利率短降长升，信用债质押标准收紧影响暂不明显

路透上海12月9日 - 中国银行间市场周二质押式回购利率 走势分化，短端小降，而长端则大多续升。流动性整体格局变化不大，尽管短期资金算不上充裕，但在大行的支持下，14天以内的需求基本能得到满足；不过跨年资金需求不减，成本也居高不下。

交易员并指出，中证登有关信用债回购质押券收紧的新规对现券市场一度冲击巨大，不过货币市场受影响暂不明显；而今日仍未见逆回购现身，考虑到后续公开市场已无到期投放补充流动性，对周四央行的动作仍要密切关注。

“感觉还好，紧平衡吧，(信用债质押新规的影响)没想的那么夸张，但也有可能还会慢慢加剧，”上海一券商交易员称。

继此前多次下调信用债质押回购折扣系数后，中国证券登记结算公司再次发布通知，控制城投债相关债券质押风险，明确未来没有纳入地方政府一般债务与专项债务预算范围内的企业债券，仅接纳债项评级为AAA级，主体评级为AA级（含）以上的企业债券进入回购质押库。

华东一银行交易员表示，新规对现券的冲击更为直接一些，资金市场尚未感受到太多寒意，因对主力机构银行基本没有影响。今日14天以内的资金需求较多，因为价格较低；而跨年资金价格仍偏高，但机构的需求仍存。

她还认为，尽管目前的流动性状况较11月时稍好，但随着年底资金压力加大，公开市场也没有更多到期资金投放，此外9月央行对大行进行的中期借贷便利(MLF)也将到期，后续仍需政策面进一步扶持。

“现在大家就是在期待，今天(公开市场)到期50亿，没有做(逆回购)还可以理解，周四就没有到期了，如果再不做(逆回购)就会有压力了，”她谈到。

中国公开市场周二仍未有任何操作，至此正回购已连续四次暂停，但逆回购亦未出手令部分机构略感失落。业内人士指出，目前银行间流动性稳中偏紧，且机构年底资金面预期谨慎，致市场期盼逆回购注水呼声不断，但在当前股市持续火爆上涨的压制下，央行短期不作为亦在情理之中。

三季度央行创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6281 2.6616 -3.35

七天 3.4490 3.4773 -2.83

14天 4.0015 4.0225 -2.10

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.8550 2.0100 +184.50

七天 4.3500 3.8900 +46.00

14天 4.7000 3.8600 +84.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7000 2.7200 -2.00

七天 3.4700 3.4500 +2.00

14天 4.0400 3.9500 +9.00

Shibor

其中:隔夜 2.6400 2.6410 -0.10

七天 3.4300 3.4200 +1.00

三个月 4.2360 4.2290 +0.70