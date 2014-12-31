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货币新闻 | 2014年 12月 31日 星期三 16:16 BJT

台湾汇市：台币兑美元2014年全年贬5.57%，为2001年以来全年最大跌幅

路透台北12月31日 - 台币兑美元 周三2014年封关日微幅收升4.8分报31.718，全年贬值幅度5.57%,为2001年以来全年最大跌幅。

今日台币实质交易区间主要在31.588-31.670，上日在31.704-31.750。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘缩减至价平附近；一个月远汇 尾盘报31.635/655左右，上日收在31.661。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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