重温稿-路透调查：韩国央行12月料维持利率不变，明年第一季或降息

* 31位受访分析师中有30位认为韩国央行周四将维持利率不变 * 25位分析师中有19位预期2015年第一季将降息 * 由于经济复苏疲弱且通胀偏低，韩国央行未来料会降息 路透首尔12月9日 - 路透周二对分析师调查显示，韩国央行周四会议 可能维持利率不变，继续观察今年两次降息的效果，并等候年底经济指标 的出炉。 31位受访分析师中有30位预计，韩国央行将连续第二个月维持利率在 2%不变。该央行11月时决定维持利率不变。 在对韩国央行下次政策举措预期进行问询时，25位给出明确方向预估 的受访者中有19位认为其将降息，时间很可能会在2015年第一季。剩余六 位预计加息，或许会在临近明年年底时行动。 “最近的经济指标表明，韩国有陷入通缩的风险，而且第四季经济成 长还有可能逊于预期，”HMC Securities分析师Lee Jung-joon表示。 “韩国央行在明年初确认GDP数据后将找到有必要降息的理由。” 三位分析师表示，他们认为韩国央行要维持利率不变直到2016年。 大多数预期央行将降息的分析师都表示，本周央行会议的主要关注点 应该是利率决议是否为委员们一致同意而做出的。预计会有一到两位央行 决策委员会成员持不同意见。 曾在企划财政部任职的Chung Hae-bang已经表态，称他自己在央行委 员会中是立场最温和的成员。他今年已经两次独立站出来，反对央行在7 月和9月维持利率不变的决策，他本人呼吁降息。 韩国央行在8月和10月实施了降息，11月维持利率不变的决定则得到 了全体委员们的同意。 出口在今年大部分时间对经济起到了支撑作用。贸易部预计韩国经济 今年料增长3%，去年增长率是2.1%。 鉴于油价和农产品价格走低，韩国通胀率低迷，完全低于央行目标区 间。与此同时，分析师称韩国内需消费的复苏疲弱，也不太可能令明年的 物价情况发生明显改变。（完） (编译 李爽/高琦 审校 杜明霞/艾茂林)