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亚洲 | 2014年 12月 9日 星期二 13:11 BJT

《全球市场》油价挫至五年低点，避险需求惠及日圆

澳元跌幅居前，反映出澳洲作为主要大宗商品出口国遭受到的冲击。澳元兑日圆 下跌1日圆，至99.11日圆。

华尔街日报报导称，美联储官员在认真考虑不再作出短期利率将在“相当一段时间内”维持在近零水准的保证。这对冒险意愿毫无裨益。

此举将被视作是美联储准备在明年年中左右开始加息的一个信号，自上周公布意外强劲的非农就业之后，这一观点越发普遍。

两年期美国公债收益率 一度升至2011年4月以来高位，同时整个收益率曲线明显走平，因投资者押注美联储的行动将使通胀率长期保持在低位。

缺乏通胀压力，加之美元升值，都让黄金处于守势。现货金 周二限于1,200美元。(完) (编译 徐文焰/王颖/陈宗琦/洪曦; 审校 李爽/艾茂林/王兴亚/许娜)
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