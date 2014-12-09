《全球市场》油价挫至五年低点，避险需求惠及日圆

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
澳元跌幅居前，反映出澳洲作为主要大宗商品出口国遭受到的冲击。澳元兑日圆 下跌1日圆，至99.11日圆。
华尔街日报报导称，美联储官员在认真考虑不再作出短期利率将在“相当一段时间内”维持在近零水准的保证。这对冒险意愿毫无裨益。
此举将被视作是美联储准备在明年年中左右开始加息的一个信号，自上周公布意外强劲的非农就业之后，这一观点越发普遍。
两年期美国公债收益率 一度升至2011年4月以来高位，同时整个收益率曲线明显走平，因投资者押注美联储的行动将使通胀率长期保持在低位。
缺乏通胀压力，加之美元升值，都让黄金处于守势。现货金 周二限于1,200美元。(完) (编译 徐文焰/王颖/陈宗琦/洪曦; 审校 李爽/艾茂林/王兴亚/许娜)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5