券商观点：中国明年经济增速目标料降至7%，可能多次降息降准--申万

路透北京12月9日 - 周二召开的中央经济工作会议可谓中国改革和政策的风向标。申银万国日前在报告中指出，预计明年经济成长率目标可能下调到7%左右，通胀目标仍在3%，M2增速目标估约12%。

该券商并预计，尽管积极财政和稳健货币政策的提法不会改变，但实质都将更为宽松，预计财政政策继续积极，赤字率上调到2.5-3%；同时货币政策将处于“稳健”的上限，即“稳健偏宽松”状况。

报告预计，2015年至少有一次降准和降息，如果需要降息的次数可以达到三次，降准的次数可以达到六次。

以下为申万报告的要点摘录：

结论&投资建议：

中央经济工作会议是改革和政策风向标。按照惯例，中央经济工作会议将于12月上旬或中旬召开，会议将对2014年经济形势作出总结，对2015年经济目标作出阐述，对来年经济政策及重大改革作出部署。预计新常态将成为此次中央经济工作会议的关键词，守住底线、加速转型将成为新常态的具体体现。预计增长目标将下调到7%，赤字率将上调到2.5-3%。尽管积极财政稳健货币的提法不会改变，但为应对经济下滑政策实质上都会进一步宽松。增长搭台，改革唱戏，预计2015年将集中推进国企改革、土地改革、金融改革、公用事业价格改革以及以“一带一路”为代表的走出去战略的落实。

原因及逻辑：

--预计经济增长目标将下调到7%。

由于地产投资回落，2015年经济增长将会承压，预计会议将会强调经济下行风险。在这一背景下我们估计经济增长目标将会下调到7%左右。通胀目标预计在3%，实际通胀将低于这一数据。M2目标预计为12%左右。需要提示的是在金融脱媒的情况下M2的重要性日益下降，只是因为没有更合适的指标替代，才按照惯例列示。对于货币政策我们更应该关注价格工具。

--财政和货币双松。

积极财政政策和稳健货币政策的提法已经连续四年，我们估计明年这一定调仍然不会变化，但实质都将更为宽松。预计财政政策将继续积极，赤字率将上调到2.5-3%；货币政策将处于“稳健”的上限，即实质上的稳健偏宽松的状态。此外会议可能会重提“综合运用利率、汇率、公开市场操作、存款准备金率等政策工具”，为降息降准预留空间。基于不同的政策操作逻辑，我们认为2015年至少有一次降准和降息，如果需要降息的次数可以达到3次，降准的次数可以达到6次。

--五大改革有望有实质推进。

以改革开放来推动调结构将是一个现实思路。预计国企改革、土地改革、金融改革、公用事业价格改革以及以“一带一路为”代表的走出去战略的将成为转型的重点。关于国企改革、“一带一路”土地改革我们已有专题报告做了详细阐述。公用事业价格改革的主要领域是医药能源交通环保，价格放开有助于引进新的投资者；金融改革重点是打破刚性兑付，推进普惠制金融、资产证券化、资本项目开放，完善多层次资本市场。

--关注会后会议精神的落实和部署。