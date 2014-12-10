重温稿-路透调查：印尼央行料在周四会议上维持利率不变

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透雅加达12月9日 - 路透调查显示，预计周四印尼央行在本年度最 后一次政策会议上会维持所有利率不变。上个月印尼政府上调燃料价格后 ，印尼央行快速跟进升息。 接受调查的18位分析师中有17人预计印尼央行会维持指标利率 不变。11月18日印尼央行上调利率25个基点至7.75%。 一位分析师预计印尼央行将会上调指标利率25个基点至8%，来追平贷 款工具利率，但是会维持隔夜存款工具利率在5.75%不变。 在印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)宣布上调汽油和柴油价格后， 印尼央行举行特别会议，将贷款利率上调50个基点，来控制通胀率预期并 鼓励银行间借贷。 所有对存款和贷款利率作出预估的12位分析师称，预计印尼央行维持 两者不变。(完) (编译 田建华; 审校 艾茂林)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。