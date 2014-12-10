重温稿-路透调查：印尼央行料在周四会议上维持利率不变

路透雅加达12月9日 - 路透调查显示，预计周四印尼央行在本年度最 后一次政策会议上会维持所有利率不变。上个月印尼政府上调燃料价格后 ，印尼央行快速跟进升息。 接受调查的18位分析师中有17人预计印尼央行会维持指标利率 不变。11月18日印尼央行上调利率25个基点至7.75%。 一位分析师预计印尼央行将会上调指标利率25个基点至8%，来追平贷 款工具利率，但是会维持隔夜存款工具利率在5.75%不变。 在印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)宣布上调汽油和柴油价格后， 印尼央行举行特别会议，将贷款利率上调50个基点，来控制通胀率预期并 鼓励银行间借贷。 所有对存款和贷款利率作出预估的12位分析师称，预计印尼央行维持 两者不变。(完) (编译 田建华; 审校 艾茂林)