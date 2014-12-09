中国股市：沪综指午盘扩大跌幅至3%，获利卖压集中释放

欧洲已公布经济指标--2017/4/24
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京12月9日 - 中国股市沪综指周二午盘跌幅扩大至3%，获利卖压集中释放。分析师指出，目前市场涨幅已大，各种利空传言不断，市场存在调整压力，指数在宽幅区间内大幅震荡凸显当前市场分歧。
他们并表示，市场预期今日召开的中央经济工作会议将调低明年经济增长的目标，此消息可能会重新引起市场对中国宏观经济基本面的关注，有助于整个股市回归理性。
同时周一出台的中国证券登记所发布的《关于加强企业债券回购风险管理相关措施》，短期内或引起信用债乃至利率债市场大幅调整。由于券商自营是城投债的主力买方之一，企业债的踩踏将导致短期内对券商盈利受损，另一方面企业债融资能力受限可能会波及股票市场的融资盘，股票市场流动性也将受到影响。
北京时间14:30分，沪综指 午盘报2,952.4点，跌66.89点或2.17%，盘中最低至2,926点，上证A股午盘成交6,786亿元人民币。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p
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