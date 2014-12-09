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货币新闻 | 2014年 12月 9日 星期二 14:32 BJT

中国股市：沪综指午盘扩大跌幅至3%，获利卖压集中释放

路透北京12月9日 - 中国股市沪综指周二午盘跌幅扩大至3%，获利卖压集中释放。分析师指出，目前市场涨幅已大，各种利空传言不断，市场存在调整压力，指数在宽幅区间内大幅震荡凸显当前市场分歧。

他们并表示，市场预期今日召开的中央经济工作会议将调低明年经济增长的目标，此消息可能会重新引起市场对中国宏观经济基本面的关注，有助于整个股市回归理性。

同时周一出台的中国证券登记所发布的《关于加强企业债券回购风险管理相关措施》，短期内或引起信用债乃至利率债市场大幅调整。由于券商自营是城投债的主力买方之一，企业债的踩踏将导致短期内对券商盈利受损，另一方面企业债融资能力受限可能会波及股票市场的融资盘，股票市场流动性也将受到影响。

北京时间14:30分，沪综指 午盘报2,952.4点，跌66.89点或2.17%，盘中最低至2,926点，上证A股午盘成交6,786亿元人民币。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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