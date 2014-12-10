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亚洲 | 2014年 12月 11日 星期四 07:00 BJT

重温稿-路透调查：菲律宾央行料将等到2015年下半年升息，紧跟美联储步伐

路透马尼拉12月9日 - 路透调查显示，由于通胀降温和经济成长下滑
，菲律宾央行料将把升息推迟到明年下半年。
    
    路透调查访问的12位分析师称，央行在12月11日会议上料将连续第二
次维持隔夜借款利率 在4.0%不变。央行在7月和9月都曾升息
25个基点。
    
    菲律宾央行还料将维持其短期特别存款账户利率在2.50%。
    
    九位分析师被问及央行会在2015年何时恢复紧缩周期，其中四人表示
央行将在第二季升息，另有四人称会在第三季，一人认为是第四季。
    
    分析师表示，菲律宾央行决策者在决定明年首次升息时点时，会参考
美国联邦储备理事会(美联储/FED)收紧政策的时间。(完)

  
 (编译 朱晓军；审校 许娜)
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