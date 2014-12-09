美国数据：11月NFIB小企业信心指数升至近八年高位

路透华盛顿12月9日 - 美国11月小型企业信心指数升至近八年来最高，这是美国经济2015年将更快成长的最新暗示。

全美独立企业联盟(NFIB)周二表示，11月小型企业信心指数上升2.0点至98.1点，为2007年2月以来最高。

企业主对未来六个月的企业状况非常乐观，他们也对营收和获利较为乐观，但持续抑制资本支出和雇聘。

“现在需要的是将这种乐观态度转化为资本支出和雇聘，”NFIB在声明中称。

此前的就业和汽车销售数据均指向年底前美国经济暗含成长力道，这一调查为经济力道增加了新的佐证。尽管美国经济两季来实现稳健扩张后，第四季料将放缓，但2015年经济成长速度或将加速。

尽管小企业业主预期销售强劲增长，但他们称这可能是通过下调产品价格实现的，因为其中许多企业主对于提高产品价格仍持谨慎态度。企业仍不愿增加库存。

不过企业主仍在稳步提高员工薪资。

“薪资增幅仍处于经济合理增长的典型区间内，就业市场有所趋紧，这将令薪资承受更多上行压力，”NFIB称。(完)