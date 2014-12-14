重温稿-路透调查：日本央行短观调查料显示第四季大型企业信心基本持平

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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* 大型制造业景气判断指数料持平于前季的正13
* 大型非制造业和小型企业信心料恶化
* 短观调查料显示，未来三个月企业信心大体持平
* 日本央行短观调查将在12月14日2350GMT公布
路透东京12月9日 - 下周一出炉的日本央行短观调查料显示，第四季大型企业信心基本持平，小型企业信心恶化。这凸显出首相安倍晋三的刺激政策导致复苏并不均衡。
备受关注的央行短观调查将在众议院选举次日公布。媒体报导称，安倍政府将在选举中获得压倒性胜利，从而为推行政策提供新的民意背书。
路透对14名分析师的调查显示，日本第四季大型制造业景气判断指数料持平于前季的正13，大型非制造业景气判断指数料下降1点至正12。
分析师表示，近期日圆大跌可能已经增强大型电子和汽车出口商的信心，但损及了原材料进口商和零售商的获利，因为他们无法将增加的成本转嫁给消费者。
“日圆急跌依然利好大型制造商的获利。但对国内工业，尤其是中小企业而言，弊端正开始盖过益处，”法银巴黎证券日本首席经济分析师河野龙太郎称。
据调查报告显示，日本央行调查料将显示，大型制造商和非制造商都将预计，未来三个月企业状况依然基本不变。
调查显示，制造业和服务业的小型企业信心预计恶化，表明“安倍经济学”的好处尚未传递到更广泛的经济领域。
路透短观调查显示，日本12月制造业信心下滑，而且未来料将进一步恶化。路透短观与日本央行短观调查密切相关。
央行短观调查是央行在12月19日止的两日政策会议上，将会仔细审视的数据之一。外界普遍认为央行将维持货币政策不变。
日本经济在第三季滑入衰退，因为4月上调消费税打击了消费。这促使安倍将第二次增税计划推迟了18个月至2017年4月。
决策者寄望于大型制造业者将增加薪资和资本支出，从而令经济复苏的范围扩大。日圆贬值已经提升了这些业者的获利。
路透调查结果显示，央行短观报告料将表明，大企业计划在2015年3月截止的财年增加资本支出8.0%，增幅略小于9月央行短观调查预估的8.6%。(完)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。