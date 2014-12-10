路透专访：台证交所明年与新加坡、东京跨境交易，成交料升温--总经理

* 明年7月完成与新加坡证交所跨境交易准备

* 明年完成与东京证交所ETF相互挂牌

* 日本退休基金投资台股增速，可望持续加码

* 乐观明年台股日平均交易量较今年跳增逾26%

记者 董永年/洪淑珍

路透台北12月10日 - 台湾证券交易所积极推动股市跨境交易，总经理林火灯周三表示，将在明年7月完成与新加坡交易所 的跨境交易准备。明年也将完成与东京证交所 ETF(指数股票型基金)相互挂牌作业。明年台股的日平均成交量应可跳增逾26%。

证交所总经理林火灯在接受路透专访时称，沪港通的成功，迫使亚洲国家的证券交易所思考，彼此间的连结是否能带来相同效果。只要其他交易所有跨境交易的意愿，台湾证交所都会把握合作机会。

“(沪港通)让我们省思，到底要怎样才会更吸引人。”他说。

林火灯表示，主管机关交付与新加坡、东京以及伦敦证交所跨境合作的目标，目前以新加坡的进度最快。台湾证交所的专案小组正在当地处理相关事宜，并需要等待新加坡交易所的董事会通过相关提案，希望台湾在明年7月，就能完成与新加坡跨境交易的准备工作。

东京方面，林火灯指出，目前两方都各自成立工作小组研究合作方案，初步将引进双方的ETF挂牌。台湾大型资产管理业者如元大宝来、富邦投信等，都表达发行追踪日股ETF的高度意愿。日本方面也有大型券商要开发相关商机。

至于与伦敦交易所的合作，林火灯认为还不明朗，缘自于双方合作牵涉到要克服跨时区、交易制度不同等的问题。但未来应该会朝向共同开发人民币金融商品以及发行海外存托凭证(GDR)等方向来思考。

台湾证券交易所董事长李述德日前称，正推动与新加坡、东京以及伦敦证券交易所间的跨境交易合作。将建置跨境交易共用平台，希望半年内有具体成果。 东京证交所营业部长三轮光雄也表示，正与台湾证交所就ETF互挂进行研议，希望达到双赢局面。

**乐观明年交易量升温**

证交所持续开发日本市场也见到成果。在全球最大的日本退休投资基金(GPIF)决议投资新兴市场后，日资流入台股的比重也水涨船高。

“GPIF投资台股占整体外资比重，已从0.02%增至逾1%。金额爆增20几倍。”林火灯说。

且因GPIF的投资，也让日本资金占台股总市值的比重突破2%，占整体外资持股的比例已达6%，而五年前该比例只有0.5%。

林火灯表示，日本是老龄化社会，因此有稳定获利与配息的上市企业，较能受到青睐。过去10年，台湾50ETF 的平均年投资报酬率达8%，相信是适合日本的投资标的。

林火灯也相信，日本投资台股的趋势才刚刚开始，目前尚未进入成熟的高原期。

针对明年台股展望，林火灯认为，由于立法院正在检讨证所税调整方案，且主管机关也有意松绑借券限制，预料在投资人信心逐渐恢复带动下，明年的日平均成交量应可达到1,200亿台币，较今年的950亿跳增逾26%。

“这应该是近三、四年来的最高水准。”他说。

至于新挂牌上市企业家数的目标，林火灯指出，今年受外国企业第一上市(F股)状况不如预期影响，新挂牌家数只有21家，较去年的32家明显下滑，至于明年会如何，还要看承销商的案源而定。但应该不会比今年差。(完)