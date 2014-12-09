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市场报道 | 2014年 12月 9日 星期二 15:23 BJT

表格：德国10月经季节调整出口较前月下滑0.5%，进口下滑3.1%

路透柏林12月9日 - 德国统计局周二公布： 
        
    * 德国10月经季节调整出口较前月下滑0.5%，进口下滑3.1%
    * 德国10月经季节调整贸易顺差206亿欧元，9月为顺差186亿欧元
    * 德国10月经常帐盈余为231亿欧元，9月修正后为盈余237亿欧元
    * 德国10月未经季节调整出口较增长上年同期4.9%至纪录高位1,039亿欧元，进口增长0.9%
    
    以下为详细数据(若非特别标明，则单位为10亿欧元):
                             14年10月     14年9月    13年10月
    贸易收支(经季节调整)       20.6        18.6        16.6
    出口                       97.2        97.7        92.6
    出口变动(较上月，%)        -0.5         5.5         0.3
    进口                       76.6        79.1        76.0
    进口变动(较上月，%)        -3.1         5.2         2.3(完)
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