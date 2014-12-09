表格：德国10月经季节调整出口较前月下滑0.5%，进口下滑3.1%

路透柏林12月9日 - 德国统计局周二公布： * 德国10月经季节调整出口较前月下滑0.5%，进口下滑3.1% * 德国10月经季节调整贸易顺差206亿欧元，9月为顺差186亿欧元 * 德国10月经常帐盈余为231亿欧元，9月修正后为盈余237亿欧元 * 德国10月未经季节调整出口较增长上年同期4.9%至纪录高位1,039亿欧元，进口增长0.9% 以下为详细数据(若非特别标明，则单位为10亿欧元): 14年10月 14年9月 13年10月 贸易收支(经季节调整) 20.6 18.6 16.6 出口 97.2 97.7 92.6 出口变动(较上月，%) -0.5 5.5 0.3 进口 76.6 79.1 76.0 进口变动(较上月，%) -3.1 5.2 2.3(完)