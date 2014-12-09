中国债市：加强债券回购管理已充分考虑市场承受程度--中证登

路透上海12月9日 - 中国证券登记结算公司最新出台的加强债券回购风险管理的通知引发债市大跌。对此中证登相关负责人周二表示，通知出台前其已反复测试论证、并充分考虑了市场的承受程度。

中证登通过其官方微信称，其作为证券市场共同对手方，为包括债券回购业务在内相关证券交易提供担保交收。为保证交易连续性，一旦出现交收违约，中证登将及时垫付资金保证交易结算正常进行，同时做违约处置。

“为做好风险管理工作，确保市场整体稳定，中国结算应依法依规采取相关风险管理措施，进一步加强对高风险回购质押券管理。”中证登表示。

继此前多次下调信用债质押回购折扣系数后，中证登周一再次发布通知，控制城投债相关债券质押风险，明确未来没有纳入地方政府一般债务与专项债务预算范围内的企业债券，仅接纳债项评级为AAA级，主体评级为AA级（含）以上的企业债券进入回购质押库。

该149号文表示，自本通知发布之日起，暂时不受理新增企业债券回购资格申请，已取得回购资格的企业债券暂不得新增入库。

由于基金券商机构较多采用信用债标准券质押来获得融资，这份较为严格的质押规定，将可能导致数千亿的信用债失去质押资格，从而给机构造成不小的去杠杆压力。

周二早盘，在此消息影响下，债市利率债收益率上升较多，10年国开等品种收益率一度上涨超过30个BP(基点)；不过随后基金行业人士纷纷表示，由于只是限制新入库债券的质押资格，只要机构暂且不加杠杆，或者赎回压力不大不产生被动加杠杆的状况，此次通知的影响暂时不大；但从中长期而言，对杠杆类机构的流动性影响深远且偏空。

中证登今日也表示，从最近两周新增入库的回购质押券的数据来看，投资者提交新增入库质押券数量不大，总体呈减少趋势，上周整个交易所市场新净增入库量面值仅50亿左右，其中从证券公司渠道提交入库的量更小。

本次通知针对新增入库的控制不会对市场造成重大实质性影响；此外，由于债券市场和股票市场相对隔离，市场属性、投资者结构、资金偏好等相关方面有较大差异，股票市场应不会因此受到重大影响。

从债市今日下午的走势来看，在股市跳水及中证登通知影响暂时消退等因素影响下，利率债收益率较上午明显下降。

**债市政策性风险**

不过，此次由于政策给债市带来的大幅波动，让市场纷纷意识到债市的政策性风险难以预料，“股市有风险，债市有中登”成为近两日债市交易员的口头禅。

而从中证登角度来看，似乎也有苦衷。中证登负责人介绍，《关于加强地方政府性债务管理的意见》等规定，要求明确政府和企业的责任，政府债务不得通过企业举借，企业债务也不得推给政府偿还，切实做好谁借谁还，风险自担，并要求相关方面在明年1月5日前将甄别结果上报财政部。

但在甄别结果出来之前，中证登无法判断地方性债务融资平台债券类别和风险状况，且无法判断其对债券市场的影响和冲击。为审慎管理，其根据相关业务规则发布通知，对相关企业债券采取了暂停受理新增企业债券回购资格申请，已取得资格的企业债券暂不得新增入库。

但符合评级要求的企业债券，即按主体评级“孰低原则”认定的债项评级AAA、主体评级AA级（含）以上（主体评级为AA级的，其评级展望应当为正面或稳定）的企业债券可继续提交入库。

另外，该负责人介绍，本次通知自发布之日起，上交所系统即可实现交易前端限制相关企业债券新增入库，深交所系统目前则暂不支持此项功能。因此，如果结算参与人未对其客户进行限制，其客户有可能继续将通知中规定的深圳市场企业债券提交入库。