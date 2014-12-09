《中国债市每日综述》现券携手股市坐“过山车”，中证登质押新规掀波澜

* 现券收益率开盘跳涨，因中证登质押新规刺激

* 二级10年国开收益率盘中最高触及4.8%

* 情绪恢复及股市大挫，现券收益率收复失地

* 国开四期新债中，10年结果优于预期

* 国债期货主力合约成交，创下仅次于上市首日高点

路透上海12月9日 - 和中国股市一样，今日银行间债市也同样走出“过山车”行情。因中证登收紧城投债质押，开盘后现券收益率跳涨，个别10年国开债收益率快速弹升至4.8%高位，较上日收盘时段上涨40个基点(bp)左右。

不过随着恐慌情绪的消退，现券收益率开始回落，上午国开新债发行亦从中受益。而在午后股市大挫后，跷跷板效应导致收益率进一步收复失地，不少券种甚至已低于上日收盘。

利率互换市场今日也先涨后跌，最新水平已略低于上日收盘。国债期货主力合约TF1503 也由跌转升，收报95.700元人民币，较上日结算价涨0.134元，或0.14%，成交量则大增近七成至2.49万手，创下仅次于国债期货上市首日的新高点。

交易员称，从近期股市跷跷板效应来看，债市仍面临较大不确定性。在央行等监管层没有发声或采取其他行动前，谨慎心态不可失。

对今天券价和股市的先后大挫，北京一银行交易员笑称，结果可能就是“交易员轮流上天台。”

沪综指今日大幅震荡收跌5.4%，创逾五年来最大单日跌幅，获利卖压集中释放。除中国可能调低明年经济增长目标，重新引起对宏观经济基本面的关注外，大盘连续上涨后调整压力也有释放要求，股指宽幅震荡显示市场对后市存在严重分歧。

上海一银行交易员并称，如果说上午现券收益率自高位回落，主要是恐慌心态的平复，那么午后股市的大挫，则更利好现券。

“今天开眼了，早上我都不敢买了。(午后现券)恢复很多啊，都拜股市所赐。”他表示。

不过交易员指出，客观来看，中证登关于城投债质押新规影响，不至于掀起如此大的波澜。或仅因目前债市较为脆弱，不利作用有所放大，后续影响还要继续观望。

中证登官方最新表态显示，关于加强债券回购风险管理的通知出台前，已反复测试论证、并充分考虑了市场的承受程度。

剩余期限近10年的国开行固息债140222券最新报价 为4.36%/4.22%，上日尾盘为4.40%/4.34%。

中国国开行今日稍早将五期增发债紧急缩减为四期。首批招标的三期债结果均高于预期，其中一年期偏离幅度近15个基点(bp)，不过随着现券恐慌情绪的渐恢复，10年期债收益率走低，投标倍数也居四期债之首。

**中证登质押新规影响暂不明显**

银行间市场周二质押式回购利率 走势分化，隔夜持稳，而七天加权利率涨近10个bp。尽管短期资金算不上充裕，但在大行的支持下，14天以内的需求基本能得到满足；不过跨年资金需求不减，成本也居高不下。

交易员并指出，中证登有关信用债回购质押券收紧的新规对现券市场一度冲击巨大，不过货币市场受影响暂不明显；而今日仍未见逆回购现身，考虑到后续公开市场已无到期投放补充流动性，对周四央行的动作仍要密切关注。

“感觉还好，紧平衡吧，(信用债质押新规的影响)没想的那么夸张，但也有可能还会慢慢加剧，”上海一券商交易员称。

继此前多次下调信用债质押回购折扣系数后，中国证券登记结算公司再次发布通知，控制城投债相关债券质押风险，明确未来没有纳入地方政府一般债务与专项债务预算范围内的企业债券，仅接纳债项评级为AAA级，主体评级为AA级(含)以上的企业债券进入回购质押库。

华东一银行交易员表示，新规对现券的冲击更为直接一些，资金市场尚未感受到太多寒意，因对主力机构银行基本没有影响。今日14天以内的资金需求较多，因为价格较低；而跨年资金价格仍偏高，但机构的需求仍存。

她还认为，尽管目前的流动性状况较11月时稍好，但随着年底资金压力加大，公开市场也没有更多到期资金投放，此外9月央行对大行进行的中期借贷便利(MLF)也将到期，后续仍需政策面进一步扶持。

“现在大家就是在期待，今天(公开市场)到期50亿，没有做(逆回购)还可以理解，周四就没有到期了，如果再不做(逆回购)就会有压力了，”她谈到。

央行公开市场今日仍未有任何操作，至此正回购已连续四次暂停。业内人士称，目前银行间流动性稳中偏紧，且机构年底资金面预期谨慎，致市场期盼逆回购注水呼声不断，但在当前股市持续火爆上涨的压制下，央行短期不作为亦在情理之中。

三季度央行创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为11,227.62亿元，较上日的10,457.69亿元略增；其中，隔夜品种成交7,903.64亿元，上日为7,788.76亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6639 2.6616 +0.23 7,903.64

七天 3.5719 3.4773 +9.46 2,103.27

14天 4.0508 4.0225 +2.83 836.51

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.8000 2.0100 -121.00 3,460.80

七天 4.0500 3.8900 +16.00 359.26

14天 4.6000 3.8600 +74.00 25.71

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7000 2.7200 -2.00 --

七天 3.4700 3.4500 +2.00 --

14天 4.0400 3.9500 +9.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.6400 2.6410 -0.10 --

七天 3.4300 3.4200 +1.00 --

三个月 4.2360 4.2290 +0.70 --