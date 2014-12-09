更新版 1-中国股市：沪综指放量收挫5.4%创逾五年最大跌幅，获利卖压集中释放

* 成交量显示今日机构投资者也在抛售

* 大盘连涨后投资者获利了结情绪较重

* 今日回调不代表本轮行情就此结束 (新增分析师评论)

路透北京12月9日 - 中国股市沪综指周二收挫5.4%，创逾五年最大单日跌幅，A股成交额并创出历史天量。在大盘持续快速上涨后，今日获利卖压集中释放，个股大面积跌停，其中前期领涨的银行和保险等金融股跌幅居前。

分析师指出，将为明年定调的中央经济工作会议今日召开，重新引起市场对基本面的关注，天量成交显示今日机构投资者也在抛售。不过，尽管投资者获利了结情绪较重，但预计本轮行情不会就此结束。

沪综指 收报2,856.27点，大跌163.99点或5.43%，盘中震幅逾8%；此前最大单日跌幅为2009年8月31日的6.74%；上证A股今日成交7,926亿元人民币，较上日的5,929亿放大逾三成。

方正证券策略分析师陈敏表示，今日是股市本轮上涨后第一次暴跌，一般首次下跌不代表行情真正的结束。当前做多热情已被点燃，市场情绪仍处于较为狂热的状态，场外仍有部分资金在等待抄底机会，但后市如持续下跌则可视为本轮行情的见顶信号。

华泰证券银行业分析师林博程亦表示，本次银行股大跌和基本面无关，和资金情绪有很大关系。这次调整也不只是散户离场，从成交量可以看出，机构投资者也在抛售。由于之前银行股涨势可观，投资者获利了结情绪较重。

上证银行股指数 今日收跌8.37%。

他并指出，周一中证登的通知也表明监管层去杠杆的态度，对股市有一定传导影响，同时也催化了市场恐慌情绪。银行股连续上涨一定会出现预期分化，其实早些调整到位反而会给市场重新带来信心。

“涨到这个点了，市场的分歧很大。”信达证券策略分析师艾宜表示，“再加上现在杠杆比较高，融资盘比较高，前期涨幅很大，要么不跌，一跌起来肯定就是大跌。”

他并认为，中证登加强企业债券回购风险管理，短期内或引起信用债乃至利率债市场大幅调整。由于券商自营是城投债的主力买方之一，企业债的踩踏将导致短期内对券商盈利受损；此外企业债融资能力受限可能会波及股市融资盘，市场流动性也将受到影响。

继此前多次下调信用债质押回购折扣系数后，中国证券登记结算公司周一再次发布通知，控制城投债相关债券质押风险，明确未来没有纳入地方政府一般债务与专项债务预算范围内的企业债券，仅接纳债项评级为AAA级，主体评级为AA级（含）以上的企业债券进入回购质押库。