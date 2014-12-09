更新版 1-德国数据：10月进口创下近两年最大降幅，但分析师依旧乐观

投行观点：Amerisourcebergen Corp目标价由87下调至83美元--Baird
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路透柏林12月9日 - 德国10月进口创下近两年最大降幅，而前一个月还曾录得强劲增长；与此同时，10月出口也下降。不过分析师依旧对德国经济前景持乐观的看法。
德国联邦统计局周二公布的经季节调整的数据显示，10月进口较前月下滑3.1%，不及分析师预估的下滑1.5%，并创下2012年11月以来最大降幅。
当月出口也较前月下滑0.5%，但要好于路透调查分析师预估的下滑1.5%。
Berenberg Bank分析师Christian Schulz说：“低迷的进口数据一方面显示内需疲弱，但另一方面也是油价下滑的结果。”
数据还显示，德国10月未经季节调整的出口额增至纪录高位1,039亿欧元，进口也升至两年高点。
但Schulz表示，外贸在第四季应该能够为经济提供动力，并称诸如美国与英国等重要市场正在强劲增长，而欧元区的需求也回稳。
未经调整的贸易数据明细还显示，10月德国对欧元区的出口较上年同期增长1.9%，对欧洲以外国家的出口增长6.3%。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)
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