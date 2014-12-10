台湾货币市场：12月10日及本提存期资金预期变化一览表

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透台北12月10日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期638亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --法国CIC发行1.5亿美元债。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)268.1亿台币： 12/11 6,999.80亿台币 12/12 2,818.50亿台币 12/15 454.50亿台币 12/16 4,247.10亿台币 12/17 2,743.50亿台币 12/18 3,988.00亿台币 12/19 1,098.00亿台币 12/22 2,128.50亿台币 12/23 955.00亿台币 12/24 859.50亿台币 12/25 3,168.50亿台币 12/26 3,607.00亿台币 12/29 2,431.50亿台 币 12/30 2,518.70亿台币 12/31 2,250.00亿台 币 --公债还本付息6.375亿台币。 12/28 99甲9期4息 6.375亿台币 --国库券到期350亿台币。 12/26：财102-13期364天国库券350亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： *--12/11：摩根士丹利发行0.65亿美元国际债券。 --12/15：央行发行两年期定存单，预定金额200亿台币，12日标售。 --12/17：彰化银行 发行2.6亿美元国际债券。 --12/18：彰化银行发行1.0亿美元国际债券。 --12/19：彰化银行发行1.4亿美元国际债券。 --12/25：财政部发行91天期103-9期国库券，暂定金额300亿台币，24日标售。 --12/29：财政部发行182天期103-10期国库券，暂定金额350亿台币，26日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 高洁如；审校 林妙容)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。