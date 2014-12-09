《中国新债预测》一年国债利率预测均值3.45%，债市调整压力下需求偏弱

* 招标品种：财政部一年期固息国债

* 招标金额：220亿元人民币

* 招标时间：周三(10日)9:30-10:30

* 受访人数：7位(银行和券商)

* 预测区间：3.30%-3.60%

* 预测均值：3.45%

路透上海12月9日 - 中国财政部周三将跨市场招标发行一年期固息国债。路透调查显示，近期债市调整压力有增无减，且中证登质押新规引发的债券抛盘情绪升温，再加上该期债不纳入承销团成员考核，预计需求整体偏弱，利率预测均值落在3.45%。

他们并认为，虽然午后在股市走跌影响下，债市买气略恢复，不过明日一年期品种结果如何，还待早间市场走势而定。

“没有需求吧，又不考核，机构随便往上投啊，不排除流标的可能性，”华南一银行交易员称，看看明天上限定在什么位置，债市近期调整压力不小，偏空氛围较重。

"行情波动太大，都不敢乱拍了啊，"上海一银行交易员表示，"感觉分歧比较大，3.2%-3.6%这么宽都有可能啊，根据1y金融债和跟10y国债的利差，我拍个3.4%附近吧"。

国海证券最新一级新债定价报告指出，本周由质押新规引发的债券抛盘情绪将加重，短期内流动性较好的利率债会承受较大的抛售压力，收益率也面临较大上行风险；且本期国债期限较短，预测高于二级市场，预计中标加权利率区间为3.55%-3.60%。

公告显示，该期国债投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、12个和25个标位。

银行间市场周二利率债收益率、IRS及国债期货均冲高回落，因中证登新政收紧信用债回购质押券标准，利率债因流动性较好首先遭抛售，唯收益率冲高后需求尚可，10年国开债收益率早盘后段升幅明显缩窄。 另据交易员透露，午后则在股市走跌影响下，现券收益率升幅进一步收窄。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年期品种最新收益率为3.1983%。

明日新债发行量220亿元，为财政部今年第28期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。