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市场报道 | 2014年 12月 9日 星期二 16:48 BJT

全球贵金属：12月8日SPDR黄金持仓减少0.25%，iShares白银持仓不变

路透12月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust
 周一黄金持仓量较上周五减少0.25%；同期全球最大的白银ETF--iSh
ares Silver Trust 白银持仓量维持不变。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)      日期     持仓量(盎司)     日期  
      变动   增减
    SPDR       23,120,464.8   12月8日   23,178,113.0    12月5日 
 -57,648.2  -0.25%
    iShares   345,223,919.7   12月8日  345,223,919.7    12月5日 
       0.0   0.00%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)
    
    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
      
      
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    金属期市        LME库存变化     

 (编译 陈宗琦；审校 于春红)
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