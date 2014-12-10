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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 16:54 BJT

台湾债市：103/13期10年公债中，银行业买超2亿台币

路透台北12月10日 - 台湾柜台买卖中心周三
公布，债券等殖成交系统中，10年公债103/13A03
113=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)

    10年公债103/13期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     16.00     14.00        +2.00
     票券业      1.00      2.00        -1.00
     证券业      2.00      3.00        -1.00
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