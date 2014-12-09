台湾汇市：台币续创逾四年收盘低位，短线持续消化进口商美元买盘

* 台币兑美元续创逾四年收盘低位
* 持续消化进口商及交易盘美元买盘
* 明日实质交易暂估在31.18-31.23
路透台北12月9日 - 台币兑美元 周二收盘续创逾四年低位。汇银人士表示，尽管日圆贬势略见舒缓，并从低点反弹升破120的整数关卡，一度带动台币交投区间偏升，但随着进口商美元逢低买盘持续进场，台币实质交投回归区间整理，短线料暂在31.200附近上下波动。
他们指出，今日多空消息夹杂，人民币急贬及台股表现欠佳等利空与日圆、韩元反弹趋升的利多相抵，使台币暂缺明确交投方向，盘面暂先消化油款等进口商及短线抛补交易的美元买需。台币实质交投估暂持在既有区间狭幅盘整，静待国际盘释出进一步指引。
〞日圆升、人民币贬，大家都快人格分裂，台币不要动最安全。〞一位大型官股银行交易员说。
资金流向方面，交易员称，今日台北外汇及元太外汇总成交量略有增温，其中多为油款等大型进口商及交易盘逢低买汇需求，至于外资则维持双向交易皆有、方向并不明显，出口商交投仍属零星。
今日台币兑美元续创逾四年收盘新低，前波收盘低位为2010年10月1日的31.310。
他们预估，明日实质交易暂估在31.180-31.230。台币今日主要交易区间在31.162-30.240，上日交易区间在31.178-30.201。
周二韩元引领新兴亚币涨幅，因日圆兑美元反弹越过120关口，引发投资者对该地区货币进行空头回补。韩元兑美元 在本地市场收报1,107.8，上日收在1,117.7。中国人民币兑美元 今日则大跌。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价微幅扩大。一个月远汇报价 尾盘在31.164/31.174左右，上日纽约盘收在31.109。
台湾股市周二连续第三个交易日小幅收跌。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超32.19亿台币，连续三个交易日共卖超81.28亿台币。
本周余日全球重要经济事件与数据包括：
12/9(二)：美国11月NFIB小企业信心指数、美国10月JOLTS职位空缺数/批发(趸售)库存、德国/法国10月进出口和贸易收支、欧洲央行执委普雷特在彼得森国际经济研究所发表货币政策相关演讲；
12/10(三)：中国11月工业生产者出厂价格指数/居民消费价格指数、美国11月联邦预算、新西兰央行利率决定；
12/11(四)：韩国央行利率决定、美国11月进出口价格/零售销售、美国10月企业库存、欧洲央行管委会委员利卡宁就货币政策和全球经济举行记者会、欧洲央行总裁德拉吉对意大利国会财政委员会发表讲话、俄罗斯央行利率决定；
12/12(五)：中国11月固定资产投资(不含农户)/社会消费品零售总额/工业增加值/房地産投资和销售情况月度报告、欧元区第三季就业人口/10月工业生産、美国11月PPI和核心PPI、美国路透/密西根大学消费者信心指数12月初值。
环球重要新闻请见
16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 亿美元
台北外汇经纪公司 31.290 31.285 31.162-31.290 30.285 7.29 6.23
元太外汇经纪公司 31.286 31.282 31.170-31.286 31.282 3.88 3.06
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 -0.025/-0.015 -0.010/0.000
美元/台币六个月期 -0.140/-0.110 -0.130/-0.105
(完)