路透伦敦12月9日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：将在1.2232短暂触及200个月移动均线。鉴于可能形成下降楔形形态以及日线相对强弱指标背离，我们对欧元下跌前景保持谨慎，倾向于认为近期内将出现修正性反弹。200个月移动均线在2010年和2012年都曾遏制下跌走势，而且我们已经解除了所有空头仓位。较长期而言，我们预计欧元将跌破1.2232，首先跌至2012年低点1.2042，然后进一步走低(但目前还不会)。关键短线阻力位在1.2435，若能突破该水准，则反弹走势将延伸至1.2600/14区域。此后的关键阻力区域在1.2740/70。
美元/日圆：未能持续突破2005年12月高点121.40，日线相对强弱指标正在背离，上方还有14年下行趋势线切入位122.70。对我们而言，122.50/123.00区域是重要的上档目标。我们预计该区域将能抵御住最初的测试。如果能突破这一区间(不过可能性不大)，那么在升至2007年高点124.14之前将没有重要的阻力。一目均衡水准119.55提供支撑，下面是117.25/20，若也被跌破则将挫至116.11。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2358 1.2316 +0.34 -10.09 1.3745
美元/日圆 119.67 120.67 -0.83 +13.65 105.30
欧元/日圆 147.88 148.62 -0.50 +2.25 144.63
美元/瑞郎 0.9726 0.9762 -0.37 +8.94 0.8928
英镑/美元 1.5678 1.5650 +0.18 -5.30 1.6556
美元/加元 1.1474 1.1478 -0.03 +8.04 1.0620
澳元/美元 0.8275 0.8292 -0.21 -7.16 0.8913
新西兰元/美元 0.7667 0.7651 +0.21 -6.57 0.8206
欧元/瑞郎 1.2020 1.2021 -0.01 -2.05 1.2271
欧元/英镑 0.7881 0.7868 +0.17 -5.01 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2957 9.2925 +0.03 +5.07 8.8474
美元/挪威克朗 7.1434 7.1604 -0.24 +17.76 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 徐文焰；审校 高琦)