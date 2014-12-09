表格：沪港通市场数据摘要--12月9日

路透香港12月9日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周二发布沪港通市场
数据摘要。
沪股通 港股通
每日额度余额 118.41亿元人民币（已用8.9%） 97.37亿元人民币（已用7.3%）
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沪股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（元人民币） （元人民币） （元人民币）
1 中信证券 365,259,753 805,886,245 1,171,145,998
2 贵州茅台 923,353,826 70,821,035 994,174,860
3 中国平安 344,864,282 631,138,609 976,002,891
4 上汽集团 309,114,274 222,387,538 531,501,811
5 青岛海尔 326,067,458 23,377,724 349,445,183
6 华泰证券 87,684,636 238,881,403 326,566,039
7 中国人寿 37,579,179 261,407,958 298,987,137
8 大秦铁路 189,894,700 97,969,533 287,864,233
9 宇通客车 242,712,234 9,235,817 251,948,051
10 中国太保 20,717,313 212,276,424 232,993,737
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港股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（港元） （港元） （港元）
1 海通证券 191,429,064 148,967,360 340,396,424
2 新华保险 91,658,585 38,407,000 130,065,585
3 汉能薄膜发电 101,029,060 6,213,060 107,242,120
4 民生银行 73,910,975 10,215,620 84,126,595
5 中信证券 41,257,525 28,246,175 69,503,700
6 中海油田服务 51,275,560 17,005,040 68,280,600
7 恒大地产 55,655,360 3,718,910 59,374,270
8 中国石油股份 30,759,800 4,630,320 35,390,120
9 中国石油化工股份 33,694,740 1,099,140 34,793,880
10 中国光大银行 6,638,550 21,722,820 28,361,370
（完）
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(整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)