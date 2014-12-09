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亚洲 | 2014年 12月 9日 星期二 17:44 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--12月9日

路透香港12月9日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周二发布沪港通市场
数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    118.41亿元人民币（已用8.9%）      97.37亿元人民币（已用7.3%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中信证券                   365,259,753      805,886,245      1,171,145,998
   2    贵州茅台                   923,353,826       70,821,035        994,174,860
   3    中国平安                   344,864,282      631,138,609        976,002,891
   4    上汽集团                   309,114,274      222,387,538        531,501,811
   5    青岛海尔                   326,067,458       23,377,724        349,445,183
   6    华泰证券                    87,684,636      238,881,403        326,566,039
   7    中国人寿                    37,579,179      261,407,958        298,987,137
   8    大秦铁路                   189,894,700       97,969,533        287,864,233
   9    宇通客车                   242,712,234        9,235,817        251,948,051
  10    中国太保                    20,717,313      212,276,424        232,993,737
 
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    海通证券                      191,429,064     148,967,360      340,396,424
   2    新华保险                       91,658,585      38,407,000      130,065,585
   3    汉能薄膜发电                  101,029,060       6,213,060      107,242,120
   4    民生银行                       73,910,975      10,215,620       84,126,595
   5    中信证券                       41,257,525      28,246,175       69,503,700
   6    中海油田服务                   51,275,560      17,005,040       68,280,600
   7    恒大地产                       55,655,360       3,718,910       59,374,270
   8    中国石油股份                   30,759,800       4,630,320       35,390,120
   9    中国石油化工股份               33,694,740       1,099,140       34,793,880
  10    中国光大银行                    6,638,550      21,722,820       28,361,370
    
     （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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