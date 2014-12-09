欧洲汇市：英镑兑美元下滑，因英国工业生产意外下滑

数据发布后，英镑兑美元 跌至1.5638美元，日内下滑0.1%，接近周一所及15个月低点1.5541。数据公布前为约1.5663。

“市场一直试图进一步推后英国升息预期，但似乎即便如此，我们仍得到令人失望的数据，被迫将预期推后更远，”汇丰外汇策略师Daragh Maher表示。

Maher还称，由于今天缺少其他重大数据，市场对这项数据的关注可能又高于平常。

生产数据公布后，欧元兑英镑 升至日高0.7895英镑，上涨0.3%。(完)

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