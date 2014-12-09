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2014年 12月 9日 星期二 18:35 BJT
伦敦金1030定盘价为每盎司1206.50美元，上日纽约收盘为1202.80美元
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投行观点：Safe Bulkers目标价上调至2.50美元，评级定为持有--Jefferies
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