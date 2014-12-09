重温稿-《综述》人民币重挫宣泄贬值压力，6.2元附近有望寻求政策支撑

* 人民币重挫后在6.20元附近企稳

* 积蓄的贬值压力有所释放

* 汇率维稳政策料不变

* 短期波动料收窄，续测试政策支撑位

作者 李然/倪蔚丹

路透北京12月9日 - 人民币兑美元汇率 近两日一改11月以来不温不火的贬值走势，跌幅一度高达562个点子（或0.9%）。经济基本面不佳、前期有效汇率快速升值等积蓄的贬值压力，从如同打开泄压闸的高压锅中释放出来。

交易人士认为，从周二交易看，6.2元反复出现中资大行美元卖盘，结合中间价连续走强分析，短期内人民币继续走贬可能性偏小；而当前市场多空看法分化，后市也难以快速反弹。

“比起年初为挤出套利交易而引导的贬值，此次大跌更多是由市场驱动。近几个月以来，外汇政策实际上更偏向于保持人民币汇率稳定。”汇丰银行高级外汇高级策略师王菊在研究报告中写道。

她认为，近两天人民币大贬与外围市场亚洲货币兑美元大跌有关，近期欧元和日圆对美元也有下压力；周一公布的中国外贸数据也让市场更为担忧经济基本面。而近期因本币资金面偏紧导致美元对人民币远掉期升水上涨，使客盘购汇需求受迫于成本压力而从远期移至即期市场，亦加大了人民币贬值压力。

交易员并提及，近期的贬值情绪在市场上一直受到大行结汇的压制，而周一贬值突破6.15-6.16元一带的关键技术位后并未看到结汇，触发美元空头止损并引起流动性缺失。这种情况一直延续到周二上午触及6.2064元的逾四个月低点后才有所缓解。

“这两天恐慌的心理比较多。市场主要是这周跌的，上周五是因为美元指数又创出新高，市场情绪就会非常地偏向做多美元。”广发银行金融市场部交易主管黄毅对路透说。

人民币兑美元周二收创四个半月新低，与中间价续创九个月高位形成背离。继昨日跌破6.16元关键技术位后，今日看空人民币情绪加速宣泄，盘中一度重挫逾三百点子跌破6.20元整数关口；午盘中资大行结汇令跌幅收窄。

**汇率维稳政策料不变**

汇率政策仍然是市场最为关注的因素。从近期市况来看，贬值预期和压力受低迷的外贸数据引爆并得以释放，而今天市况也确认6.20元既是市场重要心理价位，也有很大可能受来自监管层的美元卖盘支撑，短期供需有望在该价位附近找到平衡。

市场人士认为，人民币中间价自年中以来在6.14-6.17元保持规律的区间振荡，而11月人民币开始出现贬值以来中间价逐步突破6.14元走强，近日更受创纪录的贸易顺差影响而连续升值。从政策层面而言，在容许人民币短期贬值后，仍会以维稳为主。

荷兰ING集团亚洲研究主管Tim Condon认为，为维护出口而由政策主动引导贬值的可能性并不大，“全球的出口增长都不行，这也意味着中国央行需要让人民币贬值很多，才能为贸易行业提供明显的出口优势。以前他们从没这么干过，我觉得今天也不会。”

招商银行总行高级分析师刘东亮说，从今日人民币中间价高开来看，还不能认为央行有意推动一波贬值，且11月贸易顺差创出新高，人民币大幅贬值的环境尚不成熟。

人民币中间价自上周五起连续上调180个点子。而即期贬值后，今日与中间价的差距一度拉阔至833个点子，距离中间价波幅达1.36%。在市场情绪恣意发泄的时候，中间价的引导作用并不明显。

“央行似乎想通过中间价来调控，而不是日常干预。这两天的结果表明，这招不太灵光。”一股份行资深交易员说。

不过市场也需要注意，若中间价继续升值，为即期汇价留下的贬值空间也就越来越少，这也意味着央行入市干预的压力和风险也在增加。

“未来几个月外汇政策应该会保持相对‘撒手’的状态，只会在平滑市场流动性方面起作用，而非完全为了遏制人民币贬值。一旦人民币触及‘跌停’，央行还会入市提供美元流动性，但总的指导思想还是让市场多发挥作用。”王菊在报告中称。

**市场多空胶着**

在政策维稳的基调下，市场多空力量后市如何博弈仍是一大看点。交易人士反映，近日银行自营盘明显增多，加入做多美元行列，若确认6.20元一线受到政策支撑，自营盘有可能反手做空美元。

事实上，让市场理解为具有干预嫌疑的中资大行买盘在周二午后交易有两次短暂出现。早盘触及6.2064元之后人民币有所反弹，多是因为市场供求自发调节；午盘交易开始后，至少两家中资大行持续卖出美元，此后亦是中资大行结汇对再次测试6.2元的汇率予以支撑。

认为6.2元有政策支撑的交易人士分析，只要确认央行能守住6.20, 大家就可以安心做空美元。目前掉期点数较高，结合即期和掉期套利有利可图，即在即期卖出美元头寸，并在掉期近端买入、远端卖出美元，可享受人民币反弹和掉期点数的双重收益。

“可惜这波行情没有出现在明年年初。明年年初的话，我们可以建立大量空头。现在建仓，利润体现在今年，没有太大意义。”一股份行交易员说。

客盘方面，购汇偏强的趋势可能延续，且近日大贬也可能对客盘有滞后的影响。市场可能会对政策底线反复试探，体现为波幅逐步收窄，但若后期客盘购汇跟进，贬值压力仍有可能加大。