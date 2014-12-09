表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为1.066%，投标倍数为3.24

投行观点：Safe Bulkers目标价上调至2.50美元，评级定为持有--Jefferies
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路透华盛顿12月9日 - 美国财政部称，其三年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 1.066 中值 1.040 低值 0.965
价格 99.805642 高值得标比率 95.33% 投标倍数 3.24 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,001,900 总投标 80,989,945,900 竞争性投标得标 24,834,056,000 非竞争性投标得标 65,945,900 FED附加 0 一级交易商投标 60,813,000,000 一级交易商得标 11,854,066,000 直接投标 7,580,000,000 直接得标 2,502,995,000 间接投标 12,431,000,000 间接得标 10,476,995,000 发行细节 发行日 2014/12/15 到期日 2017/12/15 CUSIP码 912828G79 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
(编译 李军；审校 母红)
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