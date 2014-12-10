澳新经济指标预测--12月11日-12月18日****

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月8日当周 12月11日(四) 0030 澳洲就业人口(万人) 11月 增加1.5 增加2.41 全职就业人口(万人) -- 增加3.34 就业参与率 64.6% 64.6% 失业率 6.3% 6.2% 2145 新西兰制造业表现指数 11月 -- 59.3 12月12日(五) 0200 新西兰公债外资持有比例 11月 -- 62.4% 12月15日当周 12月15日(一) 0030 澳洲新车销售 11月 -- -1.6% 12月15-16日 2200 新西兰净债务预估及现金收支预算 上半年度 -- -- 12月16日(二) 2145 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第三季 -- 赤字10.6 截至9月30日的年度经常帐 -- 赤字58 12月17日(三) 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.6% +0.7% 12月18日(四) 暂无重要数据。(完)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。