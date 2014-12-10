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亚洲 | 2014年 12月 11日 星期四 07:16 BJT

****澳新经济指标预测--12月11日-12月18日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值
    
    12月8日当周
    
    12月11日(四)
    0030 澳洲就业人口(万人)                            11月         增加1.5   增加2.41
              全职就业人口(万人)                                        --    增加3.34
              就业参与率                                              64.6%      64.6%
              失业率                                                   6.3%       6.2%
    2145 新西兰制造业表现指数                          11月             --        59.3
    
    12月12日(五)
    0200 新西兰公债外资持有比例                        11月             --       62.4%
    
    12月15日当周
    
    12月15日(一)
    0030 澳洲新车销售                                  11月             --       -1.6%
    
    12月15-16日
    2200 新西兰净债务预估及现金收支预算            上半年度             --         --
    
    12月16日(二)
    2145 新西兰经常帐(亿新西兰元)                    第三季             --    赤字10.6
                                    截至9月30日的年度经常帐             --      赤字58
    
    
    12月17日(三)    
    2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)             第三季            +0.6%     +0.7%
    
           
    12月18日(四)    
    暂无重要数据。(完)
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