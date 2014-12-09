《全球汇市》美元因多头减仓而重挫，关注中国通胀数据

然而交易商表示，海外市场波动主要受到仓位调整影响，而非基本看法突然有所改变。
“这本质上是短期波动，流动性偏低夸大了涨跌幅，”CitiFX分析师团队在致客户报告中表示。
的确，周五优异的美国非农业就业报告只是凸显出美国和多数发达国家前景迥异而已。
亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一表示，美联储应该仍可能在2015下半年升息，而市场持有这一利好美元的看法已有一段时间。
在亚洲时段，市场关注焦点将会是中国的通胀数据，若该数据出乎意料的低，则将成为支持中国央行进一步放宽政策的理由。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2376 1.2374 +0.02 -9.96 1.3745
美元/日圆 119.47 119.69 -0.18 +13.46 105.30
欧元/日圆 147.86 148.10 -0.16 +2.16 144.73
美元/瑞郎 0.9710 0.9711 -0.01 +8.76 0.8928
英镑/美元 1.5668 1.5669 -0.01 -5.36 1.6556
美元/加元 1.1439 1.1442 -0.03 +7.71 1.0620
澳元/美元 0.8290 0.8291 -0.01 -6.99 0.8913
新西兰元/美元 0.7674 0.7680 -0.08 -6.48 0.8206
澳元/日圆 99.040 99.230 -0.19 +5.53 93.850
新西兰元/日圆 91.680 92.320 -0.69 +6.10 86.410
英镑/日圆 187.19 188.85 -0.88 +7.38 174.33
澳元/新西兰元 1.0796 1.0789 +0.06 -0.48 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 李爽/龚芳/张明钧/张涛/杜明霞)