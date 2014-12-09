更新版1-美国金融：美联储提议美国八大银行持有额外资本缓冲

有关补充资本缓冲的要求，是巴塞尔协议III的一部分。监管方还新增设了几项资本措施，包括额外增加1-3.5%的风险加权资产这类只适用于大型银行的规定。

具体的资本增加数额需视银行的规模、复杂程度以及其他风险因素而定，范围较宽泛。

美联储目前正在落实监管范围内银行附加资本的要求，但进行了一些调整。根据周二的提议，八家银行将以巴塞尔协议为基础计算额外资本，此外还有衡量这些银行对短期批发融资依赖程度的一个单独分数。

银行将需遵守显示较高附加资本的公式计算结果。美联储预计国内银行附加资本平均将是巴塞尔协议要求的约1.8倍。

包括瑞士和瑞典在内的其他几个国家规定的附加资本，也要高于比巴塞尔协议中的要求。

美联储官员并未透露具体附加资本规模，但表示严重依赖短期融资的银行所需补充的资本缓冲最多。高盛和摩根士丹利 等投行通常使用这类融资渠道。