日本数据：11月国内企业物价指数较上年同期升2.7%，较前月下滑0.2%

路透东京12月10日 - 日本央行周三公布数据显示，日本11月国内企 业物价指数(CGPI)较上年同期上升2.7%。 市场预估中值为升2.7%。10月时为较上年同期上升2.9%。 整体最终商品物价较上年同期上升1.1%。 国内最终商品物价则较上年同期下滑0.5%。 下表为初值数据细目，单位为百分比，括号中为分析师预估中值，先 前数据可能有所修正： ______________________________________________________ 11月 10月 9月 11月指数 ------------------------------------------------------ 年变动率 +2.7 (+2.7) +2.9 +3.6 105.3 月变动率 -0.2 (-0.2) -0.8 0.0 ______________________________________________________ 参看完整表格,请点选以下网址 here (完) (编译 张若琪 审校 张涛)