版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 10日 星期三 07:55 BJT

日本数据：11月国内企业物价指数较上年同期升2.7%，较前月下滑0.2%

路透东京12月10日 - 日本央行周三公布数据显示，日本11月国内企
业物价指数(CGPI)较上年同期上升2.7%。
    
    市场预估中值为升2.7%。10月时为较上年同期上升2.9%。
    
    整体最终商品物价较上年同期上升1.1%。
    
    国内最终商品物价则较上年同期下滑0.5%。
    
    下表为初值数据细目，单位为百分比，括号中为分析师预估中值，先
前数据可能有所修正：
    
    ______________________________________________________
                11月           10月    9月     11月指数
    ------------------------------------------------------
    年变动率   +2.7 (+2.7)    +2.9    +3.6      105.3
    月变动率   -0.2 (-0.2)    -0.8     0.0
    ______________________________________________________
    
    参看完整表格,请点选以下网址
    here
    (完)
  
 (编译 张若琪 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐