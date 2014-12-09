更新版 1-美国个股：花旗执行长称第四季法律支出将达27亿美元，获利恐受影响

在处理法务问题的同时，Corbat也试图达成明年获利及经营效率目标。他在2012年获派担任执行长。

他也正向美国联邦储备理事会(FED/美联储)要求，希望能在明年通过提高股息及股票回购向股东归还更多资本。美联储检视花旗在面临压力下将如何管控风险后，回绝了该公司最近一次扩大派发股息的请求。

自从Corbat上任以来，已经裁减了2万个职缺，9月底时的总员工数为24.3万人。

他表示，花旗也将持有的地产数量缩减1,000万平方英尺，相当于减少15%。该公司持续关闭分行，整顿后勤中心，并退出部分国家规模过小而不具效益的消费业务。

Corbat称，在面对27亿美元的法律费用下，该公司“大致”已经涵盖了其预期负债。

他说明年调整定位的费用将大幅减少，新登录的8亿美元费用大约是最近几季相关数据的两倍。

10月30日时，花旗调降第三季财报，因有6亿美元的额外法务支出。这导致花旗第三季获利降至28.4亿美元。

Corbat同时提到，他预期第四季来自资本市场交易的营收将较上年同期减少约5%。本季初利差及汇率剧烈波动，Corbat称“我们并未躲过这一劫”。

花旗集团股价收盘下跌近1%至55.85美元。(完)